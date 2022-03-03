Путин: националисты мешают мирным украинцам и иностранцам покинуть страну
Президент России Владимир Путин рассказал о созданных на Украине гуманитарных коридорах
Украинские националисты не позволяют мирным жителям и иностранцам уехать в безопасное место. Российские военные при этом предоставили гуманитарные коридоры во всех зонах боестолкновений.
Президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совбеза РФ подчеркнул, что российские военнослужащие позаботились даже о транспорте.
«Предоставили коридоры во всех без исключений зонах столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать», — сказал глава государства.
Он пояснил, что иностранцам на Украине рекомендовали обращаться к властям своих стран. А те уже должны подать запрос в украинский МИД.
«Фактически людей просто бросают под огонь», — обратил внимание Путин.
На российско-украинскую границу для вывоза людей приехали 50 автобусов. На них смогут уехать все желающие покинуть страну. А в Мелитополе российские военные начали раздачу продуктов местным жителям.