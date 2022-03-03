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    03 марта 2022, 20:24

    Продукты питания начали раздавать жителям Мелитополя. Видео

    В Мелитополе российские военные начали раздавать жителям продукты питания

    Александра Ломейко

    В Мелитополе, который 26 февраля перешел под контроль ВС РФ, российские военные начали раздавать жителям гуманитарную помощь. Кадры с городской площади появились в Сети.

    На видео, которое опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, заметны и российский, и украинский флаги, которые развеваются над Мелитополем.

    К грузовикам с продуктами пришли люди. Они спокойно ждали, пока придет их очередь.

    Россия отправила гуманитарный груз в Мелитополь днем 3 марта. Колонна российских грузовиков прибыла в Запорожскую область, после чего началась раздача продуктов.