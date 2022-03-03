Продукты питания начали раздавать жителям Мелитополя. Видео

В Мелитополе, который 26 февраля перешел под контроль ВС РФ, российские военные начали раздавать жителям гуманитарную помощь. Кадры с городской площади появились в Сети.

На видео, которое опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, заметны и российский, и украинский флаги, которые развеваются над Мелитополем.

К грузовикам с продуктами пришли люди. Они спокойно ждали, пока придет их очередь.

Россия отправила гуманитарный груз в Мелитополь днем 3 марта. Колонна российских грузовиков прибыла в Запорожскую область, после чего началась раздача продуктов.