Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам иностранных государств. Но не всем

Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам и народу стран СНГ, Великобритании, США и Франции. Он поздравил их с приближающимся 75-летием Победы в Великой Отечественной войны.

В Кремле сообщили, что Путин направил послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы. В остальных странах он поздравил не только народы, но и руководство. Такие послания были отправлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

В поздравительном послании президент отметил, что в этих странах свято чтут память героев, которые помогли одержать Победу над нацизмом.

«Священный долг нынешних поколений — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент передал всем ветеранам Великой Отечественной, партизанам и труженикам тыла слова благодарности и пожелания здоровья, благополучия и долгих лет.

Путин также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции, странам из антигитлеровской коалиции. В послании британскому премьеру Борису Джонсону он отметил, что память о боевом братстве в годы войны поможет развитию конструктивного диалога сегодня.

Президенту США Дональду Трампу Путин написал, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, знаменитой встрече на Эльбе.

В поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону Путин заметил, что подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте, навсегда останется в сердцах россиян.