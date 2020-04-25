Минобороны РФ показало уникальные фото встречи на Эльбе союзных войск

Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные документы и фотографии, сделанные в период встречи Красной армии и американских военных на Эльбе, произошедшей 25 апреля 1945 года.

Советский Союз представлял командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Иван Конев. США — генерал Омар Бредли. Встреча союзников антигитлеровской коалиции произошла около города Торгау, расположенного на реке Эльба.

В экспозицию вошли уникальные фотографии, сделанные на официальных и дружеских встречах. Приведены выдержки из беседы Конева с писателем Константином Симоновым. Опубликовано также письмо маршалу от американского рядового Джозефа Половски, который стал одним из первых американцев, встретившихся с советскими воинами.

В проекте демонстрируются документы и фотографии из личных архивов «Фонда памяти полководцев Победы».

Памятник маршалу Коневу, освобождавшему Прагу, был демонтирован в чешской столице 10 апреля. Президент республики назвал это глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Чехии.