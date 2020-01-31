Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

Во время Ялтинской конференции было принято несколько ключевых решений. Во-первых, государства договорились о взаимодействии в послевоенный период. Во-вторых, было решено создать Организацию Объединенных Наций.

На территории Ялты во время войны велись ожесточенные бои, но в начале 1945 года немецких войск там уже не было. Чтобы достойно принять иностранные делегации, велась масштабная работа по восстановлению инфраструктуры города. Сама Ялта вместе с прилегающими территориями, ее порт, часть моря стали неприступной крепостью.

Подразделения связи, авиация, корабли, средства ПВО вновь и вновь отрабатывали способы защиты от возможных атак врагов. Об этом и говорится в рассекреченных документах.

В числе прочего, опубликован отчет начальника связи ЧФ контр-адмирала Громова. В нем дана оценка радиообмена между советскими, американскими и английскими моряками.

Источник фото: сайт Минобороны