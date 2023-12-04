Власть 04 декабря 2023, 21:10 Путин напомнил о правах и обязанностях мигрантов в России Путин заявил о необходимости соблюдать этнокультурный баланс в вопросах миграции РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что все мигранты, приезжающие в Россию, должны уважать законы и традиции страны. Такое заявление глава государства сделал на заседании СПЧ.

«Все мигранты в РФ должны уважать российские законы и традиции, но и права приезжих должны соблюдаться», — сказал Путин.

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Президент России добавил, что в ситуации с миграцией должен соблюдаться этнокультурный баланс.

Ранее Владимир Путин поддержал идею участия Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в подготовке нового единого учебника по обществознанию.

«Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему образования. Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки», — заявил президент.

На встрече с правозащитниками глава государства также высказался о деградации международной системы обеспечения прав человека. В качестве примера Путин привел игнорирование нарушений прав жителей Донбасса со стороны властей Украины на протяжении восьми лет.