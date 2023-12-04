Власть 04 декабря 2023, 21:04 Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека Путин заявил об ангажированности Западом международной системы прав человека РИА «Новости»

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Принятой ООН Всеобщей декларации прав человека в этом году исполнится 75 лет. Но отвечающие за ее реализацию международные институты полностью деградировали и под влиянием Запада. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) заявил президент России Владимир Путин.

В качестве примера он привел полное отсутствие внимания на нарушения прав жителей Донбасса со стороны властей Украины на протяжении восьми лет. Сегодня такое проявление лицемерия и неприкрытой избирательности со стороны организаций, отвечающих за соблюдение прав человека, продолжается в той же мере или даже больше.

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«В этих структурах не просто „не замечают“, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, но не отказалась от реализации принципов Декларации для обеспечения равных прав для всех.

«Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека», — добавил российский лидер.

Президент обратился к участникам заседания с просьбой о шагах по привлечению заинтересованных международных институтов к сотрудничеству и выработке новых решение по обеспечению равных прав человека для всех.

Он напомнил, что в ноябре на площадке СПЧ прошла первая международная конференция с участием иностранных экспертов. Поэтому эту работу необходимо продолжать.