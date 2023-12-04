Образование 04 декабря 2023, 20:54 Путин поддержал участие СПЧ в подготовке нового учебника по обществознанию Путин указал на важность участия СПЧ в разработке нового учебника обществознания РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выразил поддержку по поводу участия Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в подготовке нового единого учебника по обществознанию. Об этом глава государства заявил на заседании СПЧ.

«Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему образования. Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки», — сказал он.

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Путин также назвал востребованным опыт СПЧ в области защиты прав человека.

В ходе заседания президент отметил, что главным направлением работы Совета по правам человека является защита социальных прав россиян, а в новых условиях необходимо обратить внимание на оказание помощи участникам СВО.

Владимир Путин напомнил что общественники помогают людям в сложных жизненных ситуациях и добиваются справедливого решения их проблем.