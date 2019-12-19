Путин напишет статью о действиях СССР перед Второй мировой войной

Владимир Путин осудил резолюцию Европарлемента о том, что следует приравнять нацизм и фашизм к советскому режиму. По его словам, советские люди были первыми жертвами тоталитаризма. Президент во время своей пресс-конференции заявил о намерении написать статью об этом периоде.

«Решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно некорректным. Наш народ был первой жертвой тоталитаризма, мы его осудили. Но приравнивать СССР и фашистскую Германию — это верх цинизма», — ответил Путин на вопрос о резолюции парламента ЕС.

По его словам, люди неправильно трактуют события тех лет. Глава Российского государства посоветовал им ознакомиться с документами о Мюнхенском сговоре, когда было подписано соглашение о разделе Чехословакии.

По его словам, в это время СССР предлагал создать антифашистский фронт. Однако в этом время страны-союзницы от этого отказались, зато подталкивали Адольфа Гитлера «к агрессии на восток».

«Хочу написать статью на эту тему и обязательно опубликую», — заявил Путин.

Он добавил, что в отличие от руководителей Германии и Франции Иосиф Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером». Главы же этих двух государств встречались с фюрером и «бумажки подписывали».

«СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении. Все остальные уже подписали. Что делать СССР? Оставаться один на один? Секретные протоколы, раздел Польши. Но Польша сама участвовала в разделе Чехословакии», — отметил президент.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин высказался о действиях WADA, а также впервые прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова.