Путин напишет статью о действиях СССР перед Второй мировой войной
«Решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно некорректным. Наш народ был первой жертвой тоталитаризма, мы его осудили. Но приравнивать СССР и фашистскую Германию — это верх цинизма», — ответил Путин на вопрос о резолюции парламента ЕС.
По его словам, люди неправильно трактуют события тех лет. Глава Российского государства посоветовал им ознакомиться с документами о Мюнхенском сговоре, когда было подписано соглашение о разделе Чехословакии.
По его словам, в это время СССР предлагал создать антифашистский фронт. Однако в этом время страны-союзницы от этого отказались, зато подталкивали Адольфа Гитлера «к агрессии на восток».
«Хочу написать статью на эту тему и обязательно опубликую», — заявил Путин.
Он добавил, что в отличие от руководителей Германии и Франции Иосиф Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером». Главы же этих двух государств встречались с фюрером и «бумажки подписывали».
«СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении. Все остальные уже подписали. Что делать СССР? Оставаться один на один? Секретные протоколы, раздел Польши. Но Польша сама участвовала в разделе Чехословакии», — отметил президент.
Ранее на пресс-конференции Владимир Путин высказался о действиях WADA, а также впервые прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова.