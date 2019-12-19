Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и носит политический оттенок

«Что касается WADA, я считаю, что это не только несправедливо, но не соответствует здравому смыслу. <…> Также любое наказание должно быть индивидуальным. Если у нас подавляющие большинство спортсменов являются „чистыми“, как можно налагать наказание на них», — ответил Путин.

Он отметил, что еще на пресс-конференции в Париже заявлял о противоречии решения WADA правилам Олимпиады. Президент подчеркнул, что страна делает все для того, чтобы «российский спорт был чистым». Даже РУСАДА изначально формировалось исходя из рекомендаций Всемирного антидопингового агентства, опираясь на них выбирали и руководителя организации. Он уверен, что если сейчас с их стороны к Олимпийскому комитету России нет никаких претензий, то сборная должна участвовать в Играх — ведь за допинг спортсменов уже наказывали в прошлый раз.

Поэтому это решение носит политический оттенок Владимир Путин.

Всемирное антидопинговое агентство 9 декабря отстранило Россию от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, стране запретили проводить на своей территории крупные международные турниры.