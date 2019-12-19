Путин впервые рассказал о ходе дела Голунова

Владимир Путин пояснил, что данные расследования в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено из-за некоторых фигурирующих в нем данных. Речь идет об информации об организации оперативно-розыскной деятельности.

Принято решение засекретить в связи с тем, что в ходе расследования есть вопросы об оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом. Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК, а не МВД Владимир Путин

Президент отметил, что никаких чисток в организациях лучше не проводить. Он вспомнил времена, когда работал в КГБ — тогда все разбегались по кабинетам при виде одного старичка. Именно он и проводил так называемые «чистки» — утром на сотрудника заводили дело, а вечером — отдавали тело семье. И именно тот старичок и исполнял приговор.

«Лучше никаких чисток не проводить. То, что нужно совершенствовать, контролировать, что там происходит, это очевидно. Во всех правоохранительных органах есть свои службы безопасности, и работают достаточно эффективно. Вопрос „своих не сдаем“ — совершенно не корректен. <…> Значительное количество уголовных дел, которые возбуждаются против сотрудников, основаны на материалах службы безопасности» — заключил Путин.