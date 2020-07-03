Путин начал видеоконференцию по поправкам в Конституцию

Путин в видеоформате начал конференцию по поправкам в Конституцию страны. Он рассказал о новом этапе, который начнется благодаря изменениям в главном законе страны.

Голосование по поправкам закончилось и показало, что 77,92% россиян проголосовали за изменения, а против высказались 21,27%. Ранее Путин выступил с видеообращением к народу России накануне последнего дня голосования. А уже после того, как итоги стали известны, президент поблагодарил народ за доверие и отметил, что власти будут действовать «точнее и быстрее».

На конференции Путин объяснил, как изменится страна, и какое влияние окажут поправки на законы государства. Теперь перед руководством страны стоит сложная задача, вывести современную России на новый этап развития. Все закрепленные изменения в Конституции станут фундаментом для улучшений.

Теперь в главном законе страны будут закреплены основные ценности. Это пункты об исторической памяти предков, о детях, которые в тексте названы «важнейшим приоритетом», о государственном языке, о браке, как о союзе между мужчиной и женщиной.