«Страна, в которой хотим жить»: Путин призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему важно выразить свое мнение об изменении основного закона страны.

Глава государства обратился к россиянам в преддверии основного дня голосования, который состоится 1 июля.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил Путин.

Он выразил уверенность, что при принятии столь важного решения каждый житель России будет думать о себе и своих близких.

Лидер РФ назвал ценности, которые объединяют всех россиян. К ним он отнес правду, справедливость, уважение к человеческому труду и людям старшего поколения, семью и заботу о детях.

«Поправки в основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. <…> Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что суверенитет РФ держится как раз на ответственности ее граждан и их искреннем патриотизме и заботе о родине. Не последнюю роль здесь играет уважение к собственной истории, культуре, родному языку и традициям, к памяти о достижениях и свершениях предков.

Путин в очередной раз заострил внимание на том, что обновленный текст Конституции и все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении россиян. Он напомнил, что голосование идет уже несколько дней. Это сделано для того, чтобы защитить здоровье россиян на фоне пандемии коронавируса.

«Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заключил Путин.