    02 июля 2020, 14:59

    «У нас еще много нерешенных проблем». Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

    Екатерина Керсипова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей России за прошедшее голосование по Конституции. При этом глава государства признал, что в стране еще много проблем, которые необходимо решить.

    «Современная Россия пока еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано „на живую нитку“. Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда. Мы должны сделать все, чтобы оправдать доверие граждан», — сказал президент.

    «Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем. Должны действовать точнее, быстрее», — подчеркнул глава государства.

    Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Всего в нем приняли участие почти 68% избирателей. Голос за поправки отдали 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

    Поправки к Конституции разрабатывала специальная рабочая группа. Их приняли в Госдуме, а Конституционный суд признал законными.