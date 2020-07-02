«У нас еще много нерешенных проблем». Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей России за прошедшее голосование по Конституции. При этом глава государства признал, что в стране еще много проблем, которые необходимо решить.

«Современная Россия пока еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано „на живую нитку“. Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда. Мы должны сделать все, чтобы оправдать доверие граждан», — сказал президент.

«Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем. Должны действовать точнее, быстрее», — подчеркнул глава государства.

Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Всего в нем приняли участие почти 68% избирателей. Голос за поправки отдали 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

Поправки к Конституции разрабатывала специальная рабочая группа. Их приняли в Госдуме, а Конституционный суд признал законными.