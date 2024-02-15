Власть 15 февраля 2024, 19:16 Путин рассказал о будущем отечественного ОПК Путин: у российского ОПК впереди много работы РИА «Новости»

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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) ждет много работы, чтобы обеспечить существующие потребности и пополнить стратегические резервы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

Глава государства назвал задачи ОПК на ближайшие 10 лет. По его словам, оборонная отрасль «должна обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы, поэтому работы будет достаточно».

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«Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», — сказал Путин.

Президент отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. Страна нуждается в большом количестве современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 километров в час.

Ранее Путин подчеркивал, что гособоронзаказ выполняют в России практически на уровне 100%.