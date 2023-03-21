21 марта 2023, 21:35
Путин на приеме поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Путин поднял тост за здоровье лидера КНР Си Цзиньпина на приеме
Российский лидер Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и счастье. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предлагаю тост за здоровье нашего друга — уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР», — сказал Путин.
Реклама
Он отметил, что в ходе переговоров определил с коллегой цели и задачи на перспективу. Лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху. Также они договорились о развитии экономического сотрудничества до 2030 года.
Реклама
«Мы обозначили горизонты нашего партнерства», — заявил Путин.
Ранее в сети появилось фото обеда лидеров двух стран. Путину и Си Цзиньпину к столу предложили закуски из морепродуктов, щербет из граната, уху из стерляди, а также блинчики перепелкой и грибами.
После совместного обеда лидеры РФ и КНР обсудили план мирного урегулирования украинского вопроса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Переговоры
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Реклама
Реклама