Путин: на поддержку россиян выделено три триллиона рублей

Власти выделили около трех триллионов рублей на поддержку россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова появились на сайте Кремля.

«Россия направила порядка трех триллионов рублей, — а это, так, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, — на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезапуск инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям, с детьми прежде всего», — сказал он во время выступления на саммите с государствами — членами ШОС.

По его словам, средства пошли на сохранение доходов и рабочих мест людей, а также для поддержки инвестиционного климата. Также власти оказывали адресную помощь людям и семьям с детьми, а также регионам и предпринимателям.

Путин отметил, что для дальнейшего стимулирования роста экономики нужно развивать цифровизацию. Также необходимо перейти на более широкое применение экологически чистых технологий.

Ранее президент РФ распорядился выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам, в частности работающим. Также по 15 тысяч рублей получили все сотрудники силовых ведомств.