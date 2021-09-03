Около 12,5 млн российских пенсионеров начнут получать выплату 10 тысяч рублей с 3 сентября

«Почта России» и другие организации начнут выдавать пенсионерам без банковских карт выплаты в размере 10 тысяч рублей с 3 сентября. В течение нескольких дней свои деньги от государства получат около 12,5 миллиона человек. Об этом на заседании правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Гражданам, которые получают пенсию через „Почту России“ и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 миллиардов рублей для 12,5 миллиона наших граждан», — приводит ТАСС слова заместителя председателя Кабинета министров.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Восточного экономического форума рассказал, что 2 сентября единовременную выплату от государства на банковскую карту получили 30,2 миллиона пенсионеров.

Указ об этой мере поддержки 24 августа подписал президент России Владимир Путин.