Российским силовикам начали начислять выплату в 15 тысяч рублей

Силовики в России начали получать единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Такую меру поддержки утвердили по президентскому указу. Военнослужащие рассказали РЕН ТВ, на что потратят деньги.

Материальная поддержка от государства очень необходима, особенно в наше время, отметил старшина команды радиотехнической связи БТ-215 Иван Перков. Военный собирается потратить средства на подготовку ребенка в детский сад.

Военнослужащий миротворческой бригады Владимир Дутов сообщил, что узнал о начислении выплаты от командира бригады во время построения. Недавно в семье Дутовых родился второй ребенок. И поэтому сейчас у них много неотложных трат, так что деньги пойдут, что называется, в дом, рассказал военный.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить военным и правоохранителям, а также сотрудникам МЧС по 15 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда более 21 миллиарда рублей.

Также по 10 тысяч рублей уже начали начислять пенсионерам. Поддержка коснется более 42 миллионов россиян. Путин подчеркивал, что именно эта категория людей острее остальных почувствовала на себе повышение цен, поэтому нуждается в помощи.