«Назло врагам». Лукашенко заявил, что Белоруссия справится с санкционным давлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкционное давление западных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Еще как выдержим. Назло врагам!» — сказал белорусский лидер в ответ на вопрос, справится ли Белоруссия с санкционными мерами.

Короткий разговор с журналистами у Лукашенко произошел перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Лидеры двух стран намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, а также экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.

Ранее Лукашенко заявлял, что Москва и Минск не боятся западных санкций и располагают достаточными ресурсами, чтобы «не умереть». По мнению белорусского лидера, текущий исторический период следует «спокойно пережить, не дергаясь».

На фоне специальной операции России на Украине несколько западных стран ввели санкции против Белоруссии. Это произошло после того, как украинский президент Владимир Зеленский обвинил Минск в том, что с белорусской территории, как и с российской, на Украину входила военная техника. Лукашенко отрицал участие своей страны в операции. Позднее он признался, что с белорусской территории запускались ракеты, назвав этот шаг вынужденным.