Власть 21 марта 2023, 11:36 Мишустин выразил уверенность, что Путин и Си Цзиньпин примут важные решения на переговорах Премьер Мишустин: Россия искренне заинтересована в партнерстве с Китаем РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут важные решения на переговорах. Уверенность в этом выразил председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с Си. Об этом написал ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована» в укреплении всеобъемлющего партнерства с Китаем. По его мнению, товарооборот между двумя странами достигнет 200 миллиардов долларов в 2023 году.

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Михаил Мишустин убежден также, что ему удастся наладить конструктивную работу с новым премьером госсовета КНР Ли Цяном.

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Си Цзиньпин обрадовался знакомству с Мишустиным, которое откладывалось из-за пандемии, и пояснил ему, что выбрал Россию для первого визита после своего переизбрания, поскольку РФ и КНР — крупнейшие державы и стратегические партнеры.

Цзиньпин прибыл в Москву накануне по приглашению российского лидера Владимира Путина. В первый день главы двух стран провели неофициальную встречу, а на сегодня намечены полноформатные официальные переговоры.