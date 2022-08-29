Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров поздравили друг друга с 25-й годовщиной подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран отметили важность документа, который вывел российско-армянское сотрудничество на новый уровень. В ходе беседы стороны подтвердили дальнейшее укрепление союзнических связей между Россией и Арменией.

Путин и Пашинян также обсудили ход реализации пунктов трехсторонних соглашений, подписанный лидерами России, Армении и Азербайджана после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Собеседники отметили важность совместной работы для обеспечения стабильности в регионе. Президент России и премьер-министр Армении договорились продолжить ее с учетом принципов стратегического партнерства и союзничества.

Последнее обострение в Нагорном Карабахе произошло в августе 2022 года. Военные Азербайджана объявили о проведении операции «Возмездие» в регионе. В результате стрельбы пострадали восемь военных непризнанного региона. Один человек погиб. Для урегулирования ситуации на место вышли российские миротворцы.

Минобороны России заявило о нарушении военными Азербайджана режима прекращения огня в регионе. В ведомстве подчеркнули, что ситуацию урегулировало командование российских миротворцев во взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами.