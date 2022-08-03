Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе военными Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в районе высоты Сарыбаба, что привело к обострению на линии соприкосновения. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки российские миротворцы зафиксировали три случая обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана, в результате которых получил ранение один из представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

«Командование российских миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановку урегулировало», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что линия соприкосновения сторон осталась без изменений.

Для предотвращения подобных случаев в будущем и обеспечения безопасности российских миротворцев командование находится в постоянном контакте с генеральными штабами Армении и Азербайджана.

Накануне Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о нескольких обстрелах и атаках беспилотников со стороны Азербайджана. Там отметили, что в результате погибли двое солдат и 14 военных получили ранения.

Минобороны Азербайджана заявило, что атаки стали ответом на диверсию со стороны вооруженных армянских формирований, в ходе которой погиб военный. В ведомстве назвали это операцией «Возмездие» и сообщили о взятии под контроль нескольких высот Карабахского хребта.