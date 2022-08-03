Восемь военных Нагорного Карабаха получили ранения в ходе обстрела со стороны Азербайджана

Восемь военных Нагорного Карабаха пострадали после обстрела со стороны Азербайджана, еще один человек погиб. Об этом на странице в Twitter сообщило Министерство обороны республики.

По данным ведомства, люди со стороны Азербайджана утром 3 августа начали стрелять по позициям армии Нагорного Карабаха из беспилотных летательных аппаратов и гранатометов. В результате атаки восемь военнослужащих получили ранения, один из них погиб.

Минобороны добавило, что при участии российских миротворцев предпринимает все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа в государстве объявлена частичная военная мобилизация.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла в октябре 2020 года. Конфликт перерос в боевые столкновения, которые прекратились после заключения о разрешении ситуации в регионе.

Документ приняли президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.