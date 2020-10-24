Путин и Медведев укололи США яркими критическими речами. Почему сейчас?

Уязвимость Запада дает России возможность лучше защищать свои моральные интересы. Поэтому Владимир Путин и Дмитрий Медведев выступили с громкими заявлениями в преддверии американских выборов. Таким мнением с «360» поделился политолог Виталий Волчков.

«Уязвимость Запада, его моральные просчеты дают России возможность лучше защищать свои национальные интересы и реализовывать приоритеты в международных делах. Причем в последнее время удалось выбрать ракурс, который выглядит бесспорным. Это ракурс урегулирования конфликтов не силовым путем, а дипломатическим и политическим», — рассказал политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.

Россия вряд ли будет получать какие-то немедленные текущие преимущества благодаря новому принципу. Он скорее верен стратегически. С таким ракурсом внешней политики Россия апеллирует к тем на Западе, кто не ослеплен враждебным отношением и способен мыслить критически.

«Это люди, которые относятся к экспертному и научному сообществам, аналитическим кругам. И хотелось бы, чтобы эти вещи проявлялись и во внутреннем контуре, не только во внешнем», — добавил Волчков.

По мнению политолога, если бы «валдайская» речь Путина была обращена не к международным экспертам, а к чиновникам или к российскому народу, то ее воспринимали бы совсем по-другому. Его обращение имело бы другой потенциал.

«Международное влияние СССР резко усилилось в течение короткого времени — с 1917 по 1945 год. Но не потому, что Советский Союз занимался подрывной деятельностью за рубежом. Самое главное воздействие было оказано личным примером. Правильно занятые позиции и действия по их реализации не могут быть не замечены и не оценены. Именно они являются самым убедительным доказательством добросовестности этой позиции», — объяснил политолог.

России предстоит сделать не только мудрые стратегические заявления на международной арене, но и своим внутренним развитием их подтвердить. Речь идет о росте экономики, улучшении благосостояния общества и социально-политической обстановки.

«Хочу обратить внимание на фразу Путина в его выступлении, когда он говорил о роли гражданского общества в России. Она будет ведущей в будущем. Из этого следует, что сейчас у нас роль этого общества не оценивается достаточно, не реализуется в полную меру. А механизмы усиления гражданского общества не отвечают интересам чиновников. Хотя в будущем они должны встать под контроль этого самого общества. При этом гражданское общество должно глубоко осознавать свои национальные интересы и приоритеты развития, но не быть контролируемым из-за рубежа», — заключил Волчков.

Ранее Владимир Путин на «Валдае» заявил, что противники России не дождутся ее затухания. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал статью, в котором обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела других стран.