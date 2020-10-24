Медведев обвинил США в грубом вмешательстве в дела других стран

США и другие страны НАТО постоянно пытаются грубо вмешаться во внутренние дела других государств. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы по-прежнему остаемся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО», — написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН. Материал опубликован на сайте RT.

Медведев добавил, что вооруженные конфликты продолжаются во многих регионах мира. Совет безопасности ООН должен дать согласованную правовую оценку участникам этих столкновений, только она поможет понять, кто прав и кто виноват в этих ситуациях. Иначе сложно выяснить, на чьей стороне правда, потому что часто используется оружие информационной войны — вбросы, фальсификации, манипулирование с помощью социальных сетей.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что Медведев призвал обеспечить другие страны вакциной вне политики. Также политик указал на необходимость объединить усилия для борьбы с пандемией.