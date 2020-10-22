«Как бы не простудиться на ваших похоронах»: Путин ответил недоброжелателям России

Российский президент Владимир Путин обеспокоился о здоровье тех, не желает добра нашей стране. И пошутил на эту тему на «Валдае».

«<…> Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания Россия: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил глава государства в эфире канала «Россия 24».

Сегодня на заседании президент затронул много важных тем. В частности, это коснулось экологической ситуации в России. Путин призвал россиян к разумному потреблению. Кроме того, он сообщил, что времена, когда Россия и США все решали, прошли. И если Америка не захочет обсуждать проблемы, то страна найдет, с кем все обговорить.

Глава государства отдельно затронул бушующую в мире пандемию коронавируса. Теперь, по его словам, человечеству придется заново переосмыслить настоящее и будущее. Тем не менее Путин признался, что испытал за россиян гордость. Ведь многие проявили себя в это непростое время с лучшей стороны, особенно медики.