Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после встречи в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко отдохнули после встречи, которая прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Главы государств сыграли в хоккей.

Кадры, на которых Путин и Лукашенко рассекают по льду в экипировке, на коньках и с клюшками, опубликовало РИА «Новости» в Telegram.

В ходе встречи российский лидер пояснил, что польза сотрудничества России и Белоруссии основана на экономической составляющей.

Во время беседы главы государств обсудили планы по проведению совместных военных учений в начале 2022 года. Путин также указал на расширение возможностей при допуске белорусских предприятий к госзаказу.

За коллегой президент РФ заехал лично: Путин встретил Лукашенко у водительской двери Mercedes и пожал ему руку.