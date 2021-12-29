Путин заехал за Лукашенко на машине перед встречей в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин лично заехал за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед встречей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

На фотографии, которую обнародовала пресс-служба высокопоставленного гостя, показано, как Путин стоит возле Mercedes у водительской двери и встречает Лукашенко, протягивая ему руку. На фоне развевается белорусский флаг.

Лидеры уже приступили к переговорам. Встреча проходит в Константиновском дворце.

Пресс-служба Лукашенко ранее сообщила, что президенты намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, подвести итоги председательства Белоруссии в СНГ, а также поднять некоторые темы международной повестки. В Кремле перед этим лишь подтвердили, что такая встреча планируется, но не сообщали подробностей.

Путин находится в Петербурге с начала недели. В прошлый раз он встречался с Лукашенко в сентябре. Тогда в Москве лидеры согласовали 28 интеграционных программ по сотрудничеству в рамках Союзного государства.