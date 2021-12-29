Стал известен ряд заявлений президента РФ Владимира Путина, сделанных в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В частности, Путин объяснил пользу сотрудничества с Белоруссией, передал РЕН ТВ.

Оно основано не на политике, а на экономической составляющей, поскольку белорусская экономика находится в довольно здравом состоянии.

Также были озвучены планы по проведению совместных российско-белорусских учений в начале 202 года.

Путин заявил также, что допуск белорусских предприятий к госзаказу расширяет возможности для Белоруссии и повышает уровень конкуренции в России.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

Пресс-служба Лукашенко ранее сообщила, что президенты намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, подвести итоги председательства Белоруссии в СНГ, а также поднять некоторые темы международной повестки. В Кремле перед этим лишь подтвердили, что такая встреча планируется, но не сообщали подробностей. После встречи планируется, что лидеры двух стран сыграют в хоккей.