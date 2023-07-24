Власть 24 июля 2023, 17:35 Путин и Лукашенко посетили остров Валаам Президент России Путин и лидер Белоруссии Лукашенко посетили остров Валаам Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил остров Валаам. Об этом сообщил ТАСС.

Поездка началась с посещения Спасо-Преображенского собора — части архитектурного комплекса Валаамского ставропигиального мужского монастыря, расположенного в северо-западной части Ладожского озера. Агентство напомнило, что в предыдущий раз Путин и Лукашенко приезжали на Валаам четыре года назад и посещали сам монастырь.

Переговоры лидеров двух стран начались в воскресенье, 23 июля, в Стрельне. Как ранее сообщали в Кремле, президенты вознамерились обсудить развитие двусторонних отношений, интеграционное взаимодействие стран в рамках СГ и, вероятно, актуальные вопросы международной повестки, в том числе противостояние санкциям. Затем Путин и Лукашенко поехали в Кронштадт, пообщались с жителями, посетили морской собор и готовящийся к открытию Музей военно-морской славы.