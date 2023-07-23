23 июля 2023, 11:31
Путин и Лукашенко начали переговоры в Стрельне
Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Константиновском дворце в Стрельне
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры днем 23 июля. Встреча политиков проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом вечером 22 июля. На переговорах стороны намерены поднять тему развития двусторонних отношений, а также вопросы об интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.
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Также лидеры России Белоруссии могут обсудить тему безопасности, затронуть актуальные вопросы международной повестки дня и совместное противостояние незаконным санкциям, сообщали ранее в пресс-службе Кремля.
Кадры с начала встречи политиков опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого». Переговоры стороны проводят без галстуков.
Ранее Лукашенко призвал отказаться от всех попыток вбить клин в его отношения с Путиным. По его словам, ни к чему хорошему это в итоге не приведет.
Александр Лукашенко
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Владимир Путин
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