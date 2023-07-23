Общество 23 июля 2023, 13:37 «Люди важнее». Путин сфотографировался со всеми желающими в Кронштадте Путин в Кронштадте сфотографировался со всеми желающими, забыв о карантине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в Кронштадте сфотографировался на улице со всеми желающими, несмотря на карантин. Об этом сообщили журналисты Кремлевского пула.

На встречу с Путиным вышли горожане, в том числе и женщины с детьми. Некоторые из них поинтересовались тем, почему глава государства не соблюдает карантин.

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«Люди важнее», — коротко ответил Путин и улыбнулся.

Присутствующие начали желать главе государства здоровья и благополучия. Путин ответил, что это взаимно.

Одна из женщин сфотографировалась сразу вместе с Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Ну, между двумя президентами. Теперь повезет», — пошутил Лукашенко.

В воскресенье, 23 июля, в Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры Путина и Лукашенко. Политики обсудили сотрудничество стран, а также вопросы безопасности и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее школьница из Дербента Раисат Акипова, посетившая Кремль по приглашению Путина, призналась, что постеснялась задать ему один вопрос: как стать президентом?