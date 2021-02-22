Путин и Лукашенко отправились кататься на лыжах после переговоров. Видео

В понедельник президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Сочи, чтобы обсудить важные темы. После переговоров лидеры двух государств отравились кататься на лыжах по одному из склонов Красной Поляны. Потом они пересели на снегоходы.

Российский президент был подготовлен к катанию на лыжах. На нем был яркий лыжный костюм. Белорусский лидер был одет в обычную дубленку и штаны. Однако и Владимир Путин, и Александр Лукашенко показали, что находятся в отличной форме и прокатиться с горы им ничего не стоит.

После лидеры двух государств пересели на снегоходы. В горах погода была пасмурная, шел снег, но видимость была хорошая.

На сегодняшней встрече Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовит свою вакцину от коронавируса, которая появится уже этой осенью. Но пока страна будет закупать препарат у России.

Президент Белоруссии также поблагодарил Владимира Путина за помощь белорусской экономике. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему является самым крупным инвестором для Минска.