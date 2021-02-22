Путин назвал Россию самым крупным инвестором для Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь белорусской экономике. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему является самым крупным инвестором для Минска.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается. И Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — отметил Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии отлажены хорошо. При этом Александр Лукашенко отметил, что почти все дорожные карты по разным направлениям сотрудничества Москвы и Минска уже готовы к подписанию. Он отметил, что страны обозначили порядка 33 направлений — во время прошлой встречи президенты договорились их модернизировать. Глава Белоруссии отметил, что сегодня ему доложили о готовности практически всех карт — из 33 осталось доработать шесть-семь.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил Путина за помощь, которую Россия оказывает экономике Белоруссии. Он подчеркнул, что эти деньги не были выброшены на ветер.