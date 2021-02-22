Белоруссия заявила о собственной вакцине от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже этой осенью в стране появится собственная вакцина от коронавируса. Но пока государство продолжит закупать прививку у России.

В понедельник в Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины. И еще в разработке. Мы тоже идем эти путем. К осени мы получим и свою вакцину, и специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Дома часто обсуждаем, вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки», — сообщил Александр Лукашенко Владимиру Путину.

В ходе переговоров главы государств затронули широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями, интеграционным взаимодействием в рамках Союзного государства и совместным реагированием на различные вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

Кроме того, планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут совместный обед и покатаются на лыжах.

Ранее стало известно, что власти Бразилии приобретут российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без тендерных процедур. Препарат намерены купить у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций.