Власть 13 февраля 2024, 12:47 Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью Песков: Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью «на ногах» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон коротко побеседовали после большого телеинтервью. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим», — уточнил он.

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Интервью Путина обнародовали в ночь на 9 февраля. В ходе беседы, которая длилась два часа, глава государства обсудил с Карлсоном широкий круг вопросов, в том числе конфликт на Украине, отношения России и Запада.

Только за первые сутки после выхода видео в соцсети X интервью набрало свыше 100 миллионов просмотров. Интервью наделало много шума в западных странах. В Кремле заявили, что оно заставит задуматься Европу о последствиях неконструктивной политики в отношении России.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировали интервью. По мнению советника Сергея Лещенко, слова Путина могут повлиять на мнение западных партнеров Украины о выделении помощи.