Власть 12 февраля 2024, 16:12 Офис Зеленского оценил последствия от интервью Путина Карлсону Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Украине РИА «Новости»

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно негативно повлиять на помощь Украине со стороны Запада. Об этом в эфире телеканала «Рада» сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

По его мнению, некоторые высказывания российского лидера повлияют в том числе на политиков в США, которые принимают решения о поддержке Украины.

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«Не нужно недооценивать это интервью. Для нас оно является небезопасным, потому что повлияет на избирателей в США тем, что боевые действия нужно остановить прекращением выделения помощи Украине», — сказал Лещенко.

Советник отметил, что если такие настроения появятся среди американцев, то политики окажутся вынуждены прислушаться.

«Для самого Карлсона интервью стало так называемым кастингом, чтобы стать вице-президентом в случае победы Трампа на выборах», — добавил он.

В ночь на 9 февраля Путин дал интервью Карлсону в Москве. В социальной сети X его посмотрели более 100 миллионов раз.