13 февраля 2024, 12:52
Песков рассказал об эффекте интервью Путина Карлсону на Западе
Песков: интервью Путина заставило Европу подумать о смене политики в сторону РФ
Интервью президента Владимира Путина амеркианскому журналисту Такеру Карлсону заставило Европу задуматься, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что интервью получилось очень резонансным. Оно запустило в некоторых странах Европы целый ряд дискуссий, «которые выходят за рамки мейнстрима».
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«[В дискуссиях] пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля назвал любые источники и СМИ, которые не соответствуют определенным критериям, инструментами пропаганды. По его словам, такая тенденция характерна для европейских стран. Эти правила, добавил Песков, идут вразрез с идеалами свободной прессы.
Также пресс-секретарь президента рассказал, что после интервью Путин и Карлсон побеседовали. Но разговор был недолгим.
Дмитрий Песков
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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