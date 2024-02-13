Мир 13 февраля 2024, 12:52 Песков рассказал об эффекте интервью Путина Карлсону на Западе Песков: интервью Путина заставило Европу подумать о смене политики в сторону РФ РИА «Новости»

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Интервью президента Владимира Путина амеркианскому журналисту Такеру Карлсону заставило Европу задуматься, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что интервью получилось очень резонансным. Оно запустило в некоторых странах Европы целый ряд дискуссий, «которые выходят за рамки мейнстрима».

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«[В дискуссиях] пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля назвал любые источники и СМИ, которые не соответствуют определенным критериям, инструментами пропаганды. По его словам, такая тенденция характерна для европейских стран. Эти правила, добавил Песков, идут вразрез с идеалами свободной прессы.

Также пресс-секретарь президента рассказал, что после интервью Путин и Карлсон побеседовали. Но разговор был недолгим.