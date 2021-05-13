Путин и Гутерриш обсудили эскалацию конфликта Израиля и Палестины

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора генсек ООН поздравил Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил особый вклад СССР в освобождение мира от нацизма.

Путин выразил мнение, что роль ООН в международных делах должна быть повышена. Также была затронута тема обострения отношений Израиля и Палестины. Путин и Гутерриш сошлись в том, что сейчас главной задачей является прекращение обстрелов и других насильственных действий с обеих сторон, а также обеспечение безопасности мирных жителей.

Также на повестку были вынесены вопросы положения дел в Сирии, Ливии и Йемене, обстановка в Афганистане. Отдельно была затронута проблема изменения климата и необходимости совместных шагов в сфере экологии.

Как сообщалось ранее, сейчас Гутерриш находится с рабочим визитом в Москве. Накануне он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.