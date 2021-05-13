«Дело идет к войне»: эксперт Жилин сделал прогноз по наземной операции в Газе

Военный аналитик, полковник в отставке Александр Жилин сделал прогноз по наземной операции в секторе Газа, к которой готовится армия Израиля, сообщило радио Sputnik.

Удары ракет между Израилем и сектором Газа продолжаются с понедельника, 10 мая. Известно о шести погибших в результате обстрелов и более 200 раненых в Израиле. В Палестине насчитывается 83 погибших и 487 пострадавших.

Как считает Жилин, Израиль не откажется от проведения намеченной операции.

«Думаю, дело идет к войне. В последнее время Израиль провел ряд операций: это касается взрыва на иранском ядерном объекте (Натанзе — прим. ред.), по территории Сирии, где расположены воины Корпуса стражей исламской революции, постоянно наносятся удары, плюс Сектор Газа», — пояснил специалист.

По мнению эксперта, если произойдет война, у нее будут большие последствия. Жилин уверен, что никто не способен остановить Израиль.