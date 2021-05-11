Генсек ООН восхитился вкладом советского народа в борьбу с нацизмом

Действия Советского Союза помогли спасти Европу и весь мир от захвата нацистов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне поездки в Россию.

В интервью российским информагентствам он напомнил о недавнем праздновании победы над нацизмом. В связи с этим Гутерриш подчеркнул, что восхищается подвигом советских людей, которые невероятно пострадали ради поражения фашистов, сообщило РИА «Новости».

«Я хочу выразить российскому народу свою глубокую солидарность в этот момент», — отметил он.

Гутерриш обратил внимание на то, что именно Вооруженные силы СССР внесли решающий вклад в разгром нацизма.

«Я хочу выразить свое восхищение этим вкладом, который был очень важен для предотвращения возможного захвата нацизмом Европы и ее союзников, частей всего мира», — добавил генсек ООН.

Гутерриш прибудет с визитом в Москву 12 мая. Его рабочая поездка продлится до 14 числа. В его графике переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встречу анонсировала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ранее о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал «недобитыми карателями» тех, кто пытается вновь поставить идеологию нацистов на вооружение.