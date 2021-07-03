СМИ: американскую IT-компанию Kaseya атаковал вирус-вымогатель из России

Американский разработчик программ для удаленного управления Kaseya подвергся атаке вируса-вымогателя. По данным компании по кибербезопасности Huntress Labs, за атакой стоит хакерская группировка из России.

«Мы чрезвычайно внимательно расследуем причины инцидента и рекомендуем, чтобы вы немедленно отключили свой VSA-сервер», — обратилась Kaseya к своим клиентам.

Там добавили, что «предполагаемая атака» затронула небольшое число покупателей.

Kaseya производит программное обеспечение для фирм, предоставляющих интернет-услуги в удаленном формате. Жертвами кибератаки стали не менее шести клиентов IT-разработчика. Их услугами, в свою очередь, пользуются примерно 200 более мелких фирм, сообщили в Huntress Labs. Данные этих клиентов оказались временно заблокированы.

Вымогатели требуют около 50 тысяч долларов в качестве выкупа.

По данным Huntress Labs, за атакой стоит связанная с Россией хакерская группировка REvil, сообщили Bloomberg и The Washington Post.

Предположительно, эта же группировка в мае атаковала сети американского подразделения мирового лидера по производству мяса — компании JBS.