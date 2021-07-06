Псаки: Россия и США обсудят атаки вирусов-вымогателей

Переговоры по вопросам безопасности между США и Россией запланированы на следующую неделю. Стороны обсудят атаки, при которых злоумышленники используют вирусы-вымогатели.

Встречу анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на традиционном брифинге. Его трансляция шла в Twitter.

Псаки заметила, что российская и американская стороны периодически обсуждают тему кибербезопасности. В том числе и на высоком уровне. Ожидается, что переговоры продолжат на следующей неделе.

«Мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», — пояснила пресс-секретарь президента США Джо Байдена.

По словам Псаки, представитель команды США по нацбезопасности высокого уровня контактировал с российскими должностными лицами.

В начале июля американская IT-компания Kaseya подверглась атаке вируса-вымогателя. Специалисты предполагают, что за ней стоит группировка хакеров из России.