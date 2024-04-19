Важное 19 апреля 2024, 13:05 Путин проведет оперативное совещание Совбеза 19 апреля Кремль: Путин 19 апреля работает в Ново-Огарево и проведет совещание с Совбезом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 апреля, продолжит работать в Ново-Огарево. Он проведет оперативное совещание с Советом безопасности страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Президент продолжает работать в Ново-Огарево. Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с Советом безопасности», — передал официальный представитель Кремля.

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После у главы государства будут закрытые рабочие встречи.

Песков также отметил, что Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы «Время героев». Пресс-секретарь президента отметил, что механизм востребован и набирает обороты.

Ранее в Кремле сообщили, что российские спецслужбы и военные внимательно следят за появлением любых военных новинок у Украины.