Союз пациентов призвал утвердить список противопоказаний к прививке от коронавируса

Всероссийский союз пациентов выразил обеспокоенность из-за требования допускать к плановой операции только привитых от коронавируса. Союз обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой утвердить официальный перечень противопоказаний к вакцинации, сообщила газета «Известия».

В Москве наличие прививки от коронавируса требуют у больных с 18 июня. Проект приказа Минздрава, распространяющий эту практику на всю страну, размещен на официальном портале проектов нормативных актов.

В Союзе пациентов отмечают, что сейчас нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для вакцинации.

Например, в инструкции к «Спутнику V» говорится, что вакцину следует использовать с осторожностью при хронических заболеваниях почек и печени, эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах, миокардитах и других поражениях. Решение о вакцинации нужно принимать, оценивая соотношение пользы и риска в каждой конкретной ситуации, сказано в инструкции.

По мнению союза пациентов, в списке противопоказаний должны быть не заболевания печени, а конкретные болезни.

«Нехватка информации для врачей сейчас является одной из основных причин того, что люди боятся вакцинироваться», — сообщил сопредседатель организации Ян Власов.

По его словам, сейчас врачи не знают, разрешать больным прививаться или давать медотвод.