Путин заявил о необходимости программы реабилитации для перенесших коронавирус
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что необходимо создать программу реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Путин напомнил, что некоторые пациенты столкнулись с серьезными осложнениями после инфекции. Он рассказал, что на модернизацию системы здравоохранения выделено 550 миллиардов рублей. Правительство, Минздрав и главы субъектов федерации должны будут работать над этим в «штабном» режиме. «Единая Россиия» окажет им в этом поддержку.