Путин дал совет Шнурову, как отказаться от мата

Русский язык достаточно богат для донесения своих мыслей без использования нецензурной лексики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Сергея Шнурова.

Музыкант и телепродюсер поинтересовался у российского лидера, как избавиться от матерных слов в своей лексике.

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи нужно говорить: „Редиска“», — посоветовал президент.

Путин отметил, что русский язык достаточно богат, чтобы ясно и доходчиво доводить свои мысли без использования нецензурной лексики.

«Хочу вас поблагодарить уже за то, чтобы вы сейчас эту лексику не использовали, как обычно делаете на концертах», — пошутил российский лидер.

Второй вопрос Шнурова, который он задал от лица редакции телеканала RTVI, о том, почему русские хакеры не помогли Трампу на выборах, Путин назвал провокацией. Он отметил, что утку о русских хакерах запустили Госдеп и спецслужбы США.

Сообщения о вмешательстве русских хакеров в президентские выборы в США в 2016 году чуть не привели к импичменту Дональда Трампа. Для проведения специального расследования назначили прокурора Миллера. Свой доклад он представил американскому парламенту, в котором он заявил, что не нашел никакой связи Трампа с российскими властями.