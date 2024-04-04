04 апреля 2024, 14:36
Путин анонсировал увеличение МРОТ вдвое к 2030 году
Путин: МРОТ в России вырастет вдвое к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда в России должен увеличиться почти вдвое к 2030 году и достичь 35 тысяч рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов страны.
«К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей», — сообщил он.
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Ранее глава государства анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий, подчеркивал президент.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 15 марта 2025 года доложить о работе по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами. Ответственный за выполнение поручения — председатель правительства Михаил Мишустин.
МРОТ — это сумма, которую работник гарантированно получает при стандартных условиях. Она устанавливается без учета НДФЛ.
В России практически нет безработицы, и в ближайшее время стране она не грозит, уверен Владимир Путин.
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