Власть 06 марта 2024, 17:35 Путин во время встречи с Гросси отметил активное сотрудничество России и МАГАТЭ Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси

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Президент Владимир Путин провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поприветствовал Гросси и отметил, что российская сторона активно сотрудничает с международным агентством.

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«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям», — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что государство остается одним из лидеров в сфере атомной энергетики и занимается вопросами повышения безопасности таких объектов. Он рассказал, что в России возводят и новые объекты. В качестве примера он назвал Курскую АЭС-2 и плавучую атомную электростанцию на севере страны.

«Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира», — обратил внимание Путин.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры о ситуации на Запорожской АЭС. Он провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым, а также с представителями МИД и Минобороны. Гросси назвал обсуждение напряженным и заявил, что смог дать оценку обстановке вокруг ЗАЭС.